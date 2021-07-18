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В Турции автомобиль насмерть сбил уроженку Екатеринбурга

Правоохранительные органы задержали водителя, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

18 июля, 16:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В турецком городе Измир автомобиль насмерть сбил 59-летнюю женщину. Ей оказалась уроженка Екатеринбурга Светлана Акын, которая уже много лет жила в Турции, сообщает портал Е1.ru.

По данным турецких СМИ, ДТП произошло 15 июля. После удара автомобилист ещё несколько метров проволок женщину. Отмечается, что пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в Больницу медицинского факультета, однако спасти её не удалось. Правоохранительные органы задержали водителя, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Дипломаты уже связались с родственниками погибшей. В ближайшее время будет решаться вопрос о похоронах.

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Ранее жёсткое ДТП произошло в Екатеринбурге. Там два автомобиля не поделили перекрёсток, в результате чего один из них сбил женщину на тротуаре. Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. Пострадавшую госпитализировали с переломами. В ГИБДД рассказали, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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