В Турции автомобиль насмерть сбил уроженку Екатеринбурга
Правоохранительные органы задержали водителя, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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В турецком городе Измир автомобиль насмерть сбил 59-летнюю женщину. Ей оказалась уроженка Екатеринбурга Светлана Акын, которая уже много лет жила в Турции, сообщает портал Е1.ru.
По данным турецких СМИ, ДТП произошло 15 июля. После удара автомобилист ещё несколько метров проволок женщину. Отмечается, что пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в Больницу медицинского факультета, однако спасти её не удалось. Правоохранительные органы задержали водителя, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Дипломаты уже связались с родственниками погибшей. В ближайшее время будет решаться вопрос о похоронах.
Ранее жёсткое ДТП произошло в Екатеринбурге. Там два автомобиля не поделили перекрёсток, в результате чего один из них сбил женщину на тротуаре. Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. Пострадавшую госпитализировали с переломами. В ГИБДД рассказали, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора.
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