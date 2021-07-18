В Турции автомобиль насмерть сбил уроженку Екатеринбурга

В турецком городе Измир автомобиль насмерть сбил 59-летнюю женщину. Ей оказалась уроженка Екатеринбурга Светлана Акын, которая уже много лет жила в Турции, сообщает портал Е1.ru.

По данным турецких СМИ, ДТП произошло 15 июля. После удара автомобилист ещё несколько метров проволок женщину. Отмечается, что пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в Больницу медицинского факультета, однако спасти её не удалось. Правоохранительные органы задержали водителя, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Дипломаты уже связались с родственниками погибшей. В ближайшее время будет решаться вопрос о похоронах.