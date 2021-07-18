В Верховной раде назвали причину поражения в борьбе с "Северным потоком – 2"

Киев проиграл борьбу с "Северным потоком – 2", совершив несколько фатальных ошибок ещё на начальных стадиях строительства газопровода. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Дунда.

"Нужно признать честно, вот честно, история с "Северным потоком" Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам парламентария, первой ошибкой было отсутствие какого-либо диалога с жителями Германии и Франции, с которыми Украина обсуждала газовый проект. Депутат считает, что Киеву стоило учесть общественное мнение жителей этих стран. Второй же ошибкой он назвал акцентирование внимания на финансовых убытках от прекращения транзита. По мнению Дунды, вместо этого Киеву стоило "раскачать" вопрос угрозы национальной безопасности.