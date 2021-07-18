Автоэксперт назвал преимущества и недостатки экспресс-теста для выявления пьяных водителей
Нововведение сможет помочь найти даже тех нарушителей закона, у кого не будет внешних признаков опьянения.
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Экспресс-тесты для проверки водителей на уровень алкоголя в крови могут быть полезными, потому что не придётся каждого заставлять проходить медосвидетельствование, однако у него есть и недостатки, ведь отреагировать прибор может даже на стеклоочиститель или духи. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.
"Это тот прибор, который засасывает воздух из салона автомобиля. То есть инспектор подходит к открытому окну и ставит прибор. Если там есть спиртовые пары, то тогда предложат водителю пройти тест на алкоголь", — объяснил Сажин в беседе с телеканалом "Звезда".
Однако у системы есть и недостатки, ведь она может отреагировать на стеклоочиститель или парфюм. При этом экспресс-тест поможет выявить тех автолюбителей, у кого внешних признаков опьянения нет, но "по промилле он уже будет "светиться", заметил эксперт.
"Инспектор останавливает водителя для проверки документов, кладёт ему "засасыватель воздуха" в салон, и, пока проверяет документы, идёт тестирование на алкоголь. И тогда, может быть, получится выявить больше водителей в нетрезвом состоянии", — уточнил собеседник.
Ранее Лайф сообщал, что МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Кроме того, в 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления тех автомобилистов, кто употреблял алкоголь.
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