Автоэксперт назвал преимущества и недостатки экспресс-теста для выявления пьяных водителей

Экспресс-тесты для проверки водителей на уровень алкоголя в крови могут быть полезными, потому что не придётся каждого заставлять проходить медосвидетельствование, однако у него есть и недостатки, ведь отреагировать прибор может даже на стеклоочиститель или духи. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.

"Это тот прибор, который засасывает воздух из салона автомобиля. То есть инспектор подходит к открытому окну и ставит прибор. Если там есть спиртовые пары, то тогда предложат водителю пройти тест на алкоголь", — объяснил Сажин в беседе с телеканалом "Звезда".

Однако у системы есть и недостатки, ведь она может отреагировать на стеклоочиститель или парфюм. При этом экспресс-тест поможет выявить тех автолюбителей, у кого внешних признаков опьянения нет, но "по промилле он уже будет "светиться", заметил эксперт.