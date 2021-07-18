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Автоэксперт назвал преимущества и недостатки экспресс-теста для выявления пьяных водителей

Нововведение сможет помочь найти даже тех нарушителей закона, у кого не будет внешних признаков опьянения.

18 июля, 17:28

Фото © Pixabay

Экспресс-тесты для проверки водителей на уровень алкоголя в крови могут быть полезными, потому что не придётся каждого заставлять проходить медосвидетельствование, однако у него есть и недостатки, ведь отреагировать прибор может даже на стеклоочиститель или духи. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.

"Это тот прибор, который засасывает воздух из салона автомобиля. То есть инспектор подходит к открытому окну и ставит прибор. Если там есть спиртовые пары, то тогда предложат водителю пройти тест на алкоголь", — объяснил Сажин в беседе с телеканалом "Звезда".

МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

Однако у системы есть и недостатки, ведь она может отреагировать на стеклоочиститель или парфюм. При этом экспресс-тест поможет выявить тех автолюбителей, у кого внешних признаков опьянения нет, но "по промилле он уже будет "светиться", заметил эксперт.

"Инспектор останавливает водителя для проверки документов, кладёт ему "засасыватель воздуха" в салон, и, пока проверяет документы, идёт тестирование на алкоголь. И тогда, может быть, получится выявить больше водителей в нетрезвом состоянии", уточнил собеседник.

Ранее Лайф сообщал, что МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Кроме того, в 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления тех автомобилистов, кто употреблял алкоголь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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