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В Москве задержали журналистку издания "Лента.ру"

Ей предъявлены обвинения по статье "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти".

18 июля, 19:58
<p>Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев</p>

Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

В Москве полицейские задержали сотрудницу интернет-издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Издание заявило, что вечером 17 июля журналистка стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах. Она начала снимать происходящее и попросила правоохранителей разъяснить ситуацию. Как утверждает "Лента.ру", полицейские задержали Завьялову и доставили её в отдел МВД по Басманному району.

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Также издание обвинило правоохранителей в том, что они якобы нанесли сотруднице травму руки, толкнули, ударили головой об стол и наступили коленом. Завьяловой предъявлены обвинения по статье "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти". Она задержана до решения суда, который состоится 19 июля.

"Лента.ру" добавляет, что из ОВД корреспондента госпитализировали в Боткинскую больницу и после оказания необходимой помощи вернули в отделение.

Ранее сообщалось, что СК проверит видео, на котором полицейский схватил за волосы женщину в Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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