В Москве задержали журналистку издания "Лента.ру"

В Москве полицейские задержали сотрудницу интернет-издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Издание заявило, что вечером 17 июля журналистка стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах. Она начала снимать происходящее и попросила правоохранителей разъяснить ситуацию. Как утверждает "Лента.ру", полицейские задержали Завьялову и доставили её в отдел МВД по Басманному району.

Также издание обвинило правоохранителей в том, что они якобы нанесли сотруднице травму руки, толкнули, ударили головой об стол и наступили коленом. Завьяловой предъявлены обвинения по статье "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти". Она задержана до решения суда, который состоится 19 июля.

"Лента.ру" добавляет, что из ОВД корреспондента госпитализировали в Боткинскую больницу и после оказания необходимой помощи вернули в отделение.