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Тела влюблённых нашли под окнами дома в Москве

Погибшими оказались мужчина 40 лет и женщина примерно 35 лет.

18 июля, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В Москве тела влюблённых нашли возле дома на улице Борисовские Пруды. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Влюблённые сделали фото в день помолвки, не подозревая, что через пять минут жених погибнет

Влюблённые сделали фото в день помолвки, не подозревая, что через пять минут жених погибнет

Инцидент произошёл 18 июля около 20:45. Погибшими оказались мужчина 40 лет и женщина примерно 35 лет. Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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