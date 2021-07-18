Тела влюблённых нашли под окнами дома в Москве
Погибшими оказались мужчина 40 лет и женщина примерно 35 лет.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
В Москве тела влюблённых нашли возле дома на улице Борисовские Пруды. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл 18 июля около 20:45. Погибшими оказались мужчина 40 лет и женщина примерно 35 лет. Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце.
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