Тела влюблённых нашли под окнами дома в Москве

В Москве тела влюблённых нашли возле дома на улице Борисовские Пруды. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 18 июля около 20:45. Погибшими оказались мужчина 40 лет и женщина примерно 35 лет. Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.