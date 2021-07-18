Сбившая троих детей на юге Москвы девушка почти не ест и страдает от ночных кошмаров

Знакомые и родственники 18-летней Валерии Башкировой рассказали, что сбившая троих детей в Москве студентка была девушкой с творческим уклоном. Она – единственный ребёнок в семье и не доставляла родителям никаких хлопот. После аварии, в которой погибли два малолетних мальчика, девушка очень переживает.

"Сейчас Валерия почти не ест. Её постоянно мучают кошмары", — рассказал МК один из близких к семье.

Никулинский суд отправил подозреваемую под домашний арест, по его условиям у неё нет ни телефона, ни доступа в Интернет. По данным журналистов, в роковой день Башкирова ехала купаться по знакомому маршруту: она выехала на "мазде" из дома в Лесном Городке и должна была забрать в Солнцеве подругу.