"Ростех" официально опубликовал фото носовой части новейшего российского истребителя

Госкорпорация "Ростех" опубликовала фото носовой части новейшего российского истребителя. Снимок появился в телеграм-канале корпорации.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам всё ещё нечем вас удивить?" — говорится в надписи на снимке.

На опубликованном фото видна окраска нового отечественного истребителя, выполненная в серой камуфляжной схеме пиксельного типа. Добавим, что авторы публикации также пообещали "увидеться" со зрителями 20 июля на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), который пройдёт в подмосковном Жуковском. Там и планируется представить истребитель.