"Ростех" официально опубликовал фото носовой части новейшего российского истребителя
Посмотреть на воздушное судно можно будет уже 20 июля в первый день работы МАКСа-2021.
Фото © Telegram-канал / "Ростех"
Госкорпорация "Ростех" опубликовала фото носовой части новейшего российского истребителя. Снимок появился в телеграм-канале корпорации.
"Ребята, вы действительно думаете, что нам всё ещё нечем вас удивить?" — говорится в надписи на снимке.
На опубликованном фото видна окраска нового отечественного истребителя, выполненная в серой камуфляжной схеме пиксельного типа. Добавим, что авторы публикации также пообещали "увидеться" со зрителями 20 июля на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), который пройдёт в подмосковном Жуковском. Там и планируется представить истребитель.
Ранее госкорпорация "Ростех" уже показывала снимки воздушного судна в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него.
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