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"Ростех" официально опубликовал фото носовой части новейшего российского истребителя

Посмотреть на воздушное судно можно будет уже 20 июля в первый день работы МАКСа-2021.

18 июля, 18:30
<p>Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/rostecru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ростех"</a></p>

Фото © Telegram-канал / "Ростех"

Госкорпорация "Ростех" опубликовала фото носовой части новейшего российского истребителя. Снимок появился в телеграм-канале корпорации.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам всё ещё нечем вас удивить?" — говорится в надписи на снимке.

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На опубликованном фото видна окраска нового отечественного истребителя, выполненная в серой камуфляжной схеме пиксельного типа. Добавим, что авторы публикации также пообещали "увидеться" со зрителями 20 июля на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), который пройдёт в подмосковном Жуковском. Там и планируется представить истребитель.

Ранее госкорпорация "Ростех" уже показывала снимки воздушного судна в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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