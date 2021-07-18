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В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31

Местные жители уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. СМИ также сообщили, что найдены тела ещё четырёх человек.

18 июля, 18:26

В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31. Видео © TikTok / mirzanadeembefikraaa

Число жертв масштабного наводнения в Бельгии выросло до 31. Об этом сообщили в федеральном кризисном центре. Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 жителя.

Отмечается, что в настоящее время спасательные операции прекращены, опасности новых наводнений нет. А вот поисковые работы продолжаются. При этом, по данным СМИ страны, обнаружены тела ещё четырёх человек. Таким образом, количество жертв увеличилось до 35.

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Напомним, что наводнение на юге Бельгии началось в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливней, которые продолжались весь день. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Местные уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. Накануне сообщалось о 24 жертвах катастрофы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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