В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31
Местные жители уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. СМИ также сообщили, что найдены тела ещё четырёх человек.
В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31. Видео © TikTok / mirzanadeembefikraaa
Число жертв масштабного наводнения в Бельгии выросло до 31. Об этом сообщили в федеральном кризисном центре. Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 жителя.
Отмечается, что в настоящее время спасательные операции прекращены, опасности новых наводнений нет. А вот поисковые работы продолжаются. При этом, по данным СМИ страны, обнаружены тела ещё четырёх человек. Таким образом, количество жертв увеличилось до 35.
Напомним, что наводнение на юге Бельгии началось в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливней, которые продолжались весь день. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Местные уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. Накануне сообщалось о 24 жертвах катастрофы.
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