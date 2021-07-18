В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31

Число жертв масштабного наводнения в Бельгии выросло до 31. Об этом сообщили в федеральном кризисном центре. Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 жителя.

Отмечается, что в настоящее время спасательные операции прекращены, опасности новых наводнений нет. А вот поисковые работы продолжаются. При этом, по данным СМИ страны, обнаружены тела ещё четырёх человек. Таким образом, количество жертв увеличилось до 35.