"Спартак" разгромил "Химки" и выиграл кубок Париматч Премьер
Команда Руя Витории во всех трёх матчах разгромила своих соперников, забивая в каждой игре четыре и более мячей.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Московский "Спартак" стал победителем кубка Париматч Премьер. В завершающем матче красно-белые разгромили "Химки" со счётом 5:1.
Ещё до перерыва Жиго, Соболев и Ларссон отправили в ворота соперника по голу. Во второй половине игры Кутепов и Мелкадзе довершили разгром команды Игоря Черевченко. Ответить химчане смогли лишь голом Данилкина.
В итоге "Спартак" набрал девять очков, одержав три победы в трёх матчах. Любопытно, что в ворота соперников они неизменно отправляли четыре мяча и больше.
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