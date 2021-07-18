"Спартак" разгромил "Химки" и выиграл кубок Париматч Премьер

Московский "Спартак" стал победителем кубка Париматч Премьер. В завершающем матче красно-белые разгромили "Химки" со счётом 5:1.

Ещё до перерыва Жиго, Соболев и Ларссон отправили в ворота соперника по голу. Во второй половине игры Кутепов и Мелкадзе довершили разгром команды Игоря Черевченко. Ответить химчане смогли лишь голом Данилкина.