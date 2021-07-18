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"Спартак" разгромил "Химки" и выиграл кубок Париматч Премьер

Команда Руя Витории во всех трёх матчах разгромила своих соперников, забивая в каждой игре четыре и более мячей.

18 июля, 18:53
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Московский "Спартак" стал победителем кубка Париматч Премьер. В завершающем матче красно-белые разгромили "Химки" со счётом 5:1.

Ещё до перерыва Жиго, Соболев и Ларссон отправили в ворота соперника по голу. Во второй половине игры Кутепов и Мелкадзе довершили разгром команды Игоря Черевченко. Ответить химчане смогли лишь голом Данилкина.

"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер

"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер

В итоге "Спартак" набрал девять очков, одержав три победы в трёх матчах. Любопытно, что в ворота соперников они неизменно отправляли четыре мяча и больше.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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