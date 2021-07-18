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СК проверит видео, на котором полицейский схватил за волосы женщину в Москве

Перед этим жительница столицы несколько раз толкнула другого сотрудника органов.

18 июля, 19:42

В Москве полицейский во время конфликта взял за волосы женщину и потащил к служебной машине. Видео © Telegram / "Москва с огоньком"

Следственный комитет проверит появившееся в соцсетях видео, на котором запечатлён конфликт между полицейскими и женщиной в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видно, что женщина толкает одного из полицейских, после чего тот толкает её в ответ. Однако та не останавливается и снова толкает стража порядка. После этого в дело вмешивается ещё один полицейский, который хватает за волосы и тащит к служебному автомобилю. В столичном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку действий правоохранителей и женщины.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.

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Также в СК уточнили, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями "Превышение должностных полномочий" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, проверку проводит и столичный главк МВД РФ.

Стоит отметить, что в момент случившегося женщина была вместе с мужчиной. По некоторым данным, пара могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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