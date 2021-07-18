В Москве начинающий блогер на спорткаре протаранил ограду храма Андрея Рублёва
По предварительным данным, водитель не справился с управлением дорогого автомобиля.
В Москве водитель на спорткаре Nissan 350Z протаранил ограду храма Андрея Рублёва в районе Раменки. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением авто. Очевидцы рассказали Лайфу, что за рулём находился начинающий блогер. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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