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В Москве начинающий блогер на спорткаре протаранил ограду храма Андрея Рублёва

По предварительным данным, водитель не справился с управлением дорогого автомобиля.

18 июля, 20:22

В Москве начинающий блогер протаранил ограду храма Андрея Рублёва в Раменках. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве водитель на спорткаре Nissan 350Z протаранил ограду храма Андрея Рублёва в районе Раменки. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением авто. Очевидцы рассказали Лайфу, что за рулём находился начинающий блогер. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пьяный москвич протаранил машиной ворота храма

Пьяный москвич протаранил машиной ворота храма

Ранее под Хабаровском пожарная машина протаранила стену дома, два человека погибли.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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