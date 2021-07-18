В Грузии задержали мужчину, продавшего наркотики умершему после марша ЛГБТ журналисту

Сотрудники МВД Грузии задержали мужчину, продавшего наркотики оператору телеканала "ТВ Пирвели" Александру Лашкараве, которого нашли мёртвым 11 июля после акции в поддержку ЛГБТ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД в результате проведённых комплексных оперативно-следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере в селе Поничала (юго-восток Грузии. — Прим. Лайфа) задержали Н. А. 1987 года рождения", — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что "обвиняемый занимался незаконным сбытом наркотических средств и 10 июля 2021 года в селе Поничала именно он продал оператору "ТВ Пирвели" Лашкараве и сопровождавшему его человеку героин. Теперь обвиняемому грозит тюрьма сроком от восьми до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

Напомним, что журналиста Лашкараву нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси 5 июля. Тело сына обнаружила в квартире его мать. После гибели журналиста в Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией. Демонстранты во время многочисленных акций протеста требовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.