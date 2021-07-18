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Ещё одна беда: Наводнение в Германии привело к разливу нефти

Есть вероятность, что загрязнённая вода попала в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и плавать на лодке.

18 июля, 20:45
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Масштабное наводнение в Германии привело к разливу нефти в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на власти города Кёльн.

Число жертв разрушительного наводнения в Германии превысило 155

Число жертв разрушительного наводнения в Германии превысило 155

Инцидент произошёл в районе города Хюккесваген после того, как многие предприятия оказались затоплены. Сейчас на месте происшествия проводится экспертиза — берутся пробы воды и воздуха. Есть вероятность, что загрязнённая вода попала в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и плавать на лодке.

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Напомним, 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Из-за наводнения пришлось приостановить железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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