Масштабное наводнение в Германии привело к разливу нефти в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на власти города Кёльн.

Инцидент произошёл в районе города Хюккесваген после того, как многие предприятия оказались затоплены. Сейчас на месте происшествия проводится экспертиза — берутся пробы воды и воздуха. Есть вероятность, что загрязнённая вода попала в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и плавать на лодке.