В Башкирии мальчик залез в трансформатор во время игры в футбол и лишился рук
Отец ребёнка считает, что ответственная за оборудование компания не соблюла необходимые меры безопасности.
В Башкирии мальчик залез в трансформатор во время игры в футбол и лишился рук. Видео © LIFE
Десятилетний мальчик из деревни Балтаево в Башкирии получил тяжёлую травму рук, он влез на неогороженный трансформатор и получил удар током в 10 тысяч вольт. Кисти пришлось ампутировать.
Беда произошла, когда школьник с друзьями играл в футбол на поле перед домом. По словам очевидцев, Ильназ дважды залезал на трансформатор, но в первый раз послушался друзей и вернулся.
"И он опять залез, мы не увидели. И смотрим, одна девочка говорит: смотри, там мальчика током бьёт", — рассказал Лайфу друг Ильназа.
По словам приятеля пострадавшего, было много искр, ребята подумали, что сейчас произойдёт взрыв.
Мать Ильназа Зульфия Давлетова отметила, что ребята всегда играют на этом поле, так как в деревне нет места для футбола. Женщина узнала о произошедшем по телефону от знакомой. Она отправилась на место происшествия с мужем.
"Когда подъехали, он был в сознании, сидел, рядом с ним была медсестра. Руки были обожжены, он вначале плакал, говорил "мама, больно, ручки", потом успокоился <...> Когда на скорой ехали, даже пытался шутить, что вот "зато я увидел фейерверк", — сказала женщина.
После этого Ильназа доставили в ожоговый центр Уфы, где ему провели три операции. Однако раны оказались слишком серьёзными, и кисти рук пришлось ампутировать. Теперь школьника ждёт множество операций по реконструкции рук.
Отец Ильназа Марат Давлетов признал, что сына никто не заставлял лезть в трансформатор. Однако мужчина считает, что компания "Башкирэнерго" не соблюла необходимые меры безопасности.
"Потому что такие открытые трансформаторы на опорах, их в деревне у нас четыре штуки, должны быть огорожены забором", — полагает Марат.
Мать мальчика добавила, что её сын остаётся оптимистом даже в такой ситуации. По её мнению, Ильназ ещё не осознал того, какая большая трагедия произошла.
Тем временем СУ СКР по региону начало доследственную проверку по этому случаю.
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