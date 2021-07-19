В СК раскрыли подробности гибели мужчины и женщины, которых нашли под окнами дома в Москве
Выяснилось, что пара рассталась и в день трагедии мужчина приехал к бывшей возлюбленной за вещами.
Фото © ГСУ СК РФ по Москве
В Следственном комитете рассказали подробности инцидента, случившегося на улице Борисовские Пруды, где были найдены тела двух человек. По предварительным данным, мужчина вытолкнул женщину из окна многоэтажки, а после покончил с собой.
Как сообщается на сайте ГСУ СКР по столице, вечером 18 июля мужчина приехал к бывшей возлюбленной 1988 года рождения за вещами. В этот момент между ними разгорелась ссора, которую слышали соседи. В ходе перепалки мужчина вытолкнул бывшую из окна на 15-м этаже. Спустя некоторое время сам свёл счёты с жизнью.
На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели ЧП, расследование продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, как под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце.
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