В СК раскрыли подробности гибели мужчины и женщины, которых нашли под окнами дома в Москве

В Следственном комитете рассказали подробности инцидента, случившегося на улице Борисовские Пруды, где были найдены тела двух человек. По предварительным данным, мужчина вытолкнул женщину из окна многоэтажки, а после покончил с собой.

Как сообщается на сайте ГСУ СКР по столице, вечером 18 июля мужчина приехал к бывшей возлюбленной 1988 года рождения за вещами. В этот момент между ними разгорелась ссора, которую слышали соседи. В ходе перепалки мужчина вытолкнул бывшую из окна на 15-м этаже. Спустя некоторое время сам свёл счёты с жизнью.

На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели ЧП, расследование продолжается.