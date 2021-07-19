Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на информацию о возможных переговорах армейцев с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

В своём инстаграме он опубликовал пост, в котором призвал болельщиков поддержать нынешнего наставника московского клуба Алексея Березуцкого.

"Завтра Алексей Березуцкий проведёт первый матч в Москве на Песчанке в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его! Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!" — подчеркнул Орешкин.

Один из болельщиков ЦСКА, увидев информацию в СМИ о возможных переговорах армейцев с Черчесовым, написал под этим постом следующий комментарий: "Молю, только без Черчесова!"

"Надеюсь, никто в клубе не додумался вести "такие" переговоры", — ответил Орешкин.