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"Надеюсь, никто не додумался вести такие переговоры": В ЦСКА опровергли сообщения, что Черчесов может возглавить клуб

Ранее стало известно, что экс главный тренер сборной России прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с потенциальным работодателем.

18 июля, 22:03
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на информацию о возможных переговорах армейцев с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

В своём инстаграме он опубликовал пост, в котором призвал болельщиков поддержать нынешнего наставника московского клуба Алексея Березуцкого.

"Завтра Алексей Березуцкий проведёт первый матч в Москве на Песчанке в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его! Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!" — подчеркнул Орешкин.

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Один из болельщиков ЦСКА, увидев информацию в СМИ о возможных переговорах армейцев с Черчесовым, написал под этим постом следующий комментарий: "Молю, только без Черчесова!"

"Надеюсь, никто в клубе не додумался вести "такие" переговоры", — ответил Орешкин.

Ранее стало известно, что экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с потенциальным работодателем. Позже некоторые СМИ стали сообщать о возможном сотрудничестве специалиста с московским ЦСКА.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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