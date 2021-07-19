"Надеюсь, никто не додумался вести такие переговоры": В ЦСКА опровергли сообщения, что Черчесов может возглавить клуб
Ранее стало известно, что экс главный тренер сборной России прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с потенциальным работодателем.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на информацию о возможных переговорах армейцев с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
В своём инстаграме он опубликовал пост, в котором призвал болельщиков поддержать нынешнего наставника московского клуба Алексея Березуцкого.
"Завтра Алексей Березуцкий проведёт первый матч в Москве на Песчанке в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его! Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!" — подчеркнул Орешкин.
Один из болельщиков ЦСКА, увидев информацию в СМИ о возможных переговорах армейцев с Черчесовым, написал под этим постом следующий комментарий: "Молю, только без Черчесова!"
"Надеюсь, никто в клубе не додумался вести "такие" переговоры", — ответил Орешкин.
Ранее стало известно, что экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с потенциальным работодателем. Позже некоторые СМИ стали сообщать о возможном сотрудничестве специалиста с московским ЦСКА.
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