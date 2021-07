Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus

Программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, применяемое спецслужбами для отслеживания и контроля преступников и террористов, использовалось для слежки за журналистами, политиками и бизнесменами по всему миру. Об этом сообщила неправительственная организация (НПО) Forbidden Stories, базирующаяся во Франции, и 17 СМИ из различных стран, в том числе американское издание The Washington Post , британское The Guardian и израильское Haaretz .

Подобная информация о компании NSO Group появляется не впервые. Ранее газета Financial Times сообщила, что программу Pegasus долгие годы использовали разведки разных стран мира для сбора данных со смартфонов интересующих их лиц. А в 2019 году компания Facebook обвинила израильскую фирму во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. Позже The Guardian сообщила, что телефон основателя Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью сообщения, отправленного с номера, которым пользовался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Стоит отметить, что Безос владеет газетой The Washington Post, где работал журналист Хашогджи, в убийстве которого обвиняют власти Саудовской Аравии.