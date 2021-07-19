Стало известно о слежке за журналистами и политиками со всего мира через программу Pegasus
Очередной скандал разгорелся вокруг израильской фирмы NSO Group, чьё программное обеспечение, как утверждают СМИ, применялось для шпионажа за многими известными людьми.
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Программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, применяемое спецслужбами для отслеживания и контроля преступников и террористов, использовалось для слежки за журналистами, политиками и бизнесменами по всему миру. Об этом сообщила неправительственная организация (НПО) Forbidden Stories, базирующаяся во Франции, и 17 СМИ из различных стран, в том числе американское издание The Washington Post, британское The Guardian и израильское Haaretz.
Forbidden Stories и другая НПО, Amnesty International, получили доступ к перечню из более чем 50 тысяч телефонных номеров, составленному в 2016 году. Утверждается, что NSO Group выбрала их владельцев для наблюдения. Организации передали этот список СМИ и начали совместное расследование.
Имена абонентов в перечне указаны не были, но журналисты смогли установить свыше тысячи из них. В списке фигурирует около 600 политиков и чиновников, включая глав государств и премьер-министров, 189 журналистов (CNN, AP, Bloomberg, WSJ, NYT, Le Monde, "Аль-Джазира" и других СМИ), 85 правозащитников, 65 бизнесменов, а также военные и дипломаты. Согласно расследованию, использовали технологии компании такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Бахрейн, Индия, Мексика, Израиль, Марокко, Саудовская Аравия, ОАЭ и Руанда.
В списке есть представители 50 с лишним стран, но больше всего из Мексики (порядка 15 тысяч). Также много абонентов из стран Ближнего Востока, Франции и Венгрии.
Кроме того, утверждают расследователи, появились доказательства, что ПО Pegasus применялось для слежки за невестой журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи Хатиджой Дженгиз после его смерти. Помимо этого за несколько месяцев до убийства Хашогджи была совершена кибертака на телефон его жены Ханан Элтар, также с использованием программного обеспечения израильской компании.
В NSO Group заявили, что контролируют своё "шпионское" ПО и не имеют доступа к собираемым данным. Там добавили, что их разработки смогли предотвратить многие нападения и взрывы.
Подобная информация о компании NSO Group появляется не впервые. Ранее газета Financial Times сообщила, что программу Pegasus долгие годы использовали разведки разных стран мира для сбора данных со смартфонов интересующих их лиц. А в 2019 году компания Facebook обвинила израильскую фирму во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. Позже The Guardian сообщила, что телефон основателя Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью сообщения, отправленного с номера, которым пользовался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Стоит отметить, что Безос владеет газетой The Washington Post, где работал журналист Хашогджи, в убийстве которого обвиняют власти Саудовской Аравии.
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