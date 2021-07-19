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На МАКС-2021 впервые представят прототип нового скафандра для космонавтов

Особенностью разработки является улучшенный способ соединения — жёсткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.

19 июля, 00:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орёл" представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Прототип скафандра демонстрируется впервые", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".

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После авиасалона прототип передадут для проведения конструкторско-доводочных испытаний. Особенностью разработки является новый способ соединения — жёсткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма. В предыдущей версии скафандра использовалась герметичная молния, однако конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надёжности, и заменили её на кольцо.

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Напомним, МАКС-2021 пройдёт с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее "Ростех" впервые показал фото новейшего истребителя пятого поколения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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