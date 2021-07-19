На МАКС-2021 впервые представят прототип нового скафандра для космонавтов

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего российского пилотируемого корабля "Орёл" представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

После авиасалона прототип передадут для проведения конструкторско-доводочных испытаний. Особенностью разработки является новый способ соединения — жёсткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма. В предыдущей версии скафандра использовалась герметичная молния, однако конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надёжности, и заменили её на кольцо.