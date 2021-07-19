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"Ростех" рассекретил "внешность" нового истребителя пятого поколения

Финальный тизер нового истребителя показали за сутки до официальной премьеры.

18 июля, 21:00

Фото © "Ростех"

Принципиально новый военный самолёт ОАК. Видео © "Ростех"

В ночь на 19 июля, за сутки до официальной премьеры, госкорпорация "Ростех" опубликовала расширенную версию видеоролика, в котором раскрыты новые особенности боевого истребителя пятого поколения. На кадрах впервые показаны контуры самой машины и анфас перспективной модели. Подтвердились догадки экспертов относительно её разработчика – как и ожидалось, спроектировали истребитель в ОКБ "Сухой".

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В ролике, опубликованном на официальной странице проекта, хорошо видны основные особенности нового самолёта – трёхопорное шасси, остекление кабины, как у "старшей" версии, истребителя Су-57, и массивный воздухозаборник под фюзеляжем. Как ранее сообщал Лайф, этот самолёт может занять место истребителей МиГ-29 и МиГ-35 в Воздушно-космических силах России, а в перспективе может стать главным истребителем, поставляемым на экспорт.

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По словам собеседника Лайфа, близкого к оборонно-промышленному комплексу, представленный в павильоне ОАК самолёт – не макет, как ранее предполагали эксперты, а прототип – демонстратор технологий, который может совершить первый полет "в ближайшее время". По неподтверждённым данным, машина может получить заводской индекс Т-75 и обозначение Су-67.

Подробные характеристики машины в ОАК пока не раскрывают. Известно лишь, что самолёт спроектирован на основе планёра интегральной схемы с трапециевидным крылом. Горизонтальное хвостовое оперение отсутствует, кили, как у самолёта Су-57, разведены под большим углом. В качестве основного двигателя, вероятно, будет использован отечественный агрегат "Изделие-30" – такой же имеет тяжёлый истребитель Су-57. Взлётная масса машины составит 18 тонн.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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