"Ростех" рассекретил "внешность" нового истребителя пятого поколения

Принципиально новый военный самолёт ОАК. Видео © "Ростех"

В ночь на 19 июля, за сутки до официальной премьеры, госкорпорация "Ростех" опубликовала расширенную версию видеоролика, в котором раскрыты новые особенности боевого истребителя пятого поколения. На кадрах впервые показаны контуры самой машины и анфас перспективной модели. Подтвердились догадки экспертов относительно её разработчика – как и ожидалось, спроектировали истребитель в ОКБ "Сухой".

В ролике, опубликованном на официальной странице проекта, хорошо видны основные особенности нового самолёта – трёхопорное шасси, остекление кабины, как у "старшей" версии, истребителя Су-57, и массивный воздухозаборник под фюзеляжем. Как ранее сообщал Лайф, этот самолёт может занять место истребителей МиГ-29 и МиГ-35 в Воздушно-космических силах России, а в перспективе может стать главным истребителем, поставляемым на экспорт.

По словам собеседника Лайфа, близкого к оборонно-промышленному комплексу, представленный в павильоне ОАК самолёт – не макет, как ранее предполагали эксперты, а прототип – демонстратор технологий, который может совершить первый полет "в ближайшее время". По неподтверждённым данным, машина может получить заводской индекс Т-75 и обозначение Су-67.