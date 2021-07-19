Учёный назвал способ победить коронавирус во всём мире уже в 2021 году

Пандемии вирусных инфекций длятся примерно два-три года, но массовая вакцинация может позволить остановить коронавирус к концу второго года во всём мире. Такое мнение высказал руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора. За три сезона обычно формируется во всём мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации", — рассказал Семёнов в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что при наличии эффективной вакцины к концу второго года пандемию можно остановить.