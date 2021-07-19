Учёный назвал способ победить коронавирус во всём мире уже в 2021 году
Специалист напомнил, что пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года.
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Пандемии вирусных инфекций длятся примерно два-три года, но массовая вакцинация может позволить остановить коронавирус к концу второго года во всём мире. Такое мнение высказал руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
"Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора. За три сезона обычно формируется во всём мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации", — рассказал Семёнов в беседе с РИА "Новости".
Специалист добавил, что при наличии эффективной вакцины к концу второго года пандемию можно остановить.
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Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России обрело около 60% населения страны. По словам специалиста, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, но тот, который позволяет управлять процессом.
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