"Самая недоедающая страна в Европе": В Раде заявили о наступлении "эпохи голода и нищеты" на Украине
Примерно 9,8 миллиона жителей Незалежной испытывают нехватку еды, а более миллиона человек вынуждены пропускать приёмы пищи.
Фото © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива оценил данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих в стране граждан, констатировав начало "эпохи голода".
"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиона человек испытывают на Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе", — написал Кива в своём телеграм-канале.
Согласно данным ЮНИСЕФ, примерно 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды, а более миллиона жителей вынуждены пропускать приёмы пищи. Причём по сравнению с предыдущим исследованием данный показатель увеличился на 200 тысяч человек.
Ранее украинский политолог Андрей Золотарёв предсказал Незалежной судьбу нищей страны третьего мира.
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