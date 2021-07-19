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"Самая недоедающая страна в Европе": В Раде заявили о наступлении "эпохи голода и нищеты" на Украине

Примерно 9,8 миллиона жителей Незалежной испытывают нехватку еды, а более миллиона человек вынуждены пропускать приёмы пищи.

19 июля, 00:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива оценил данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих в стране граждан, констатировав начало "эпохи голода".

"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиона человек испытывают на Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе", — написал Кива в своём телеграм-канале.

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Согласно данным ЮНИСЕФ, примерно 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды, а более миллиона жителей вынуждены пропускать приёмы пищи. Причём по сравнению с предыдущим исследованием данный показатель увеличился на 200 тысяч человек.

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Ранее украинский политолог Андрей Золотарёв предсказал Незалежной судьбу нищей страны третьего мира.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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