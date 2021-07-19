Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива оценил данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих в стране граждан, констатировав начало "эпохи голода".

"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиона человек испытывают на Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе", — написал Кива в своём телеграм-канале.