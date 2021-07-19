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Производители хлеба предупредили ретейлеров о возможном повышении цен

Однако в Минсельхозе заявляют, что не видят предпосылок для подорожания продукции.

19 июля, 00:42

Фото © ТАСС / Zuma

Производители хлеба предупредили ретейлеров о возможном подорожании продукции на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья, пишет "Коммерсант".

По данным издания, повышение цен вызвано увеличением стоимости сырья, упаковки и перевозки. Например, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала — на 26%, а сахара — на 9%. Упаковка в некоторых случаях подорожала почти на 40%.

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В Минсельхозе заявляют, что не видят предпосылок роста цен на хлебобулочную продукцию. Там отметили, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 4,6%, а на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. В министерстве не ждут существенного повышения цен в дальнейшем, так как, по его данным, сырьё дешевеет. В Минсельхозе добавили, что для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии, на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели предприятиям.

Однако президент Российского союза пекарей Алексей Лялин заявил, что размер господдержки не полностью компенсирует рост цен на сырьё. Кроме того, по его словам, в некоторых регионах субсидии выдают не сразу, а частями. С ним согласен и исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

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"В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решила отказаться от них", — подчеркнул он.

По мнению Айдиева, наиболее эффективным способом решения проблемы стал бы запуск программы адресной поддержки.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, какие продукты подешевеют в России в ближайшее время. При этом ранее он предупредил о возможном росте цен на крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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