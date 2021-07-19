В Кронштадте кран рухнул и потопил новенькую яхту. Видео © VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербур г

В Кронштадте спуск на воду новой яхты пошёл не по плану — державший её кран перевернулся и упал прямо на судно. Видео инцидента опубликовано в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

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Спуск яхты проходил на специально организованной площадке рядом с летней пристанью и ЖК "Фортеция". Как видно на кадрах, в какой-то момент подъёмный кран, спускающий судно, потерял равновесие — его стрела упала прямо на яхту, в результате чего та пошла на дно.