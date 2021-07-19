Немецкий публицист восхитился Москвой и объяснил, в чём её преимущество над Берлином

Немецкий публицист Бернхард Шульц в своей статье для издания Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина. По его мнению, столица России меняется быстрее и лучше немецкой. В качестве аргумента он привёл личные впечатления от пароходной прогулки по Москве-реке, во время которой услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting, пишет ИноСМИ.

"Берлин оказался где-то в хвосте, и, несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм, отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему", — отметил Шульц.

Автор материала заметил, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания различных городских пространств, модернизацию улиц путём расширения тротуаров, высаживания новых деревьев, устройства полос для велосипедистов.

"Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. <…> Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу", — подчеркнул публицист.

Также Шульц по достоинству оценил строительство в Москве новых дорог, жилых домов, офисов для создания рабочих мест вне центра города и парков, в частности "Зарядья". Автор заключил, что это место олицетворяет стремительные изменения, произошедшие в столице России за последние годы.