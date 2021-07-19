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Россиянам дали несколько советов по подготовке к ревакцинации от коронавируса

Пациентам с хроническими заболеваниями перед повторной прививкой от ковида обязательно следует посетить своего лечащего врача.

19 июля, 01:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал россиянам, как правильно подготовиться к ревакцинации от CoViD-19 и какие рекомендации нужно соблюдать после повторной прививки.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая специальная подготовка к ревакцинации не нужна, однако диспансеризацию лучше всё же пройти.

"Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Не нужно сдавать специальные анализы или дообследоваться", — уточнил специалист.

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При этом пациенты с хроническими заболеваниями, по словам Продеуса, перед повторной прививкой от ковида должны посетить своего лечащего врача.

"Если у человека есть какие-то хронические заболевания и особые состояния здоровья, он сначала идёт к лечащему доктору по своему основному заболеванию, получает от него добро и идёт ревакцинироваться", — поведал врач.

"Всех не оттестируем": Инфекционист объяснил важность ревакцинации от коронавируса

"Всех не оттестируем": Инфекционист объяснил важность ревакцинации от коронавируса

Продеус предупредил, что после ревакцинации от ковида, как и после любой другой прививки, может возникнуть недомогание: головная боль, слабость, вялость, повышение температуры. Допустима также болезненность в месте инъекции. По словам эксперта, если температура поднимается выше 38 градусов, желательно выпить жаропонижающее. Если такое состояние продолжается в течение трёх дней и более, нужно обязательно обратиться к врачу.

Кроме того, до и после ревакцинации несколько дней не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать сауны, следует избегать и тяжёлых физических нагрузок.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь. Также специалист подчеркнул, что если всё делать правильно, то к следующему лету пандемия в стране полностью закончится.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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