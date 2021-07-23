Политолог объяснил, чего Украина хочет добиться требованиями по "Северному потоку – 2"

Заявлениями о том, какой размер компенсации Украина хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", Киев пытается положить руку на российский ресурс, объяснил Лайфу замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Эти заявления носят политический характер. Показать местному электорату, что Украина "считается". Это выглядит так, будто они имеют право. Для них это совершенно естественно звучит, чтобы сделать им компенсацию, обложить Россию данью", — считает эксперт.

Он напомнил, что, принимая политические решения в 2014 году, Украина рассчитывала присоединиться к Евросоюзу и использовать российский рынок, однако ситуация изменилась и отношения на границе стали сложнее. Поэтому все эти компенсации — это попытка положить руку на российский ресурс, считает Суздальцев. Также он отметил, что Киев ничего не добьётся такими требованиями.