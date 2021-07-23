Соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2" вызвало большой отклик у немецких читателей. Напомним, что Вашингтон и Берлин в итоговом документе выразили готовность поддержать Украину в развитии "зелёной" энергетики и обеспечении транзита газа через республику в ближайшем десятилетии. Не всем жителям ФРГ это пришлось по душе. Своё возмущение они выразили в комментариях под статьёй о сделке в журнале Der Spiegel.

Особенное негодование вызвала необходимость Германии вкладывать деньги в Украину, пишет "Иносми".

"Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придётся как всегда немецкому налогоплательщику", — отметил Klartext.

"Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?" — задал риторический вопрос Harald-4bsCilBMR.

"Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев", — высказался Robert-_VFnweERZ.

Многие читатели предложили вместо Украины помочь пострадавшим от недавнего наводнения немецким землям. Некоторые напомнили, что в Незалежной очень развита коррупция, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но и мечтают о ядерном оружии. Поэтому пользователи предложили создать механизм контроля финансирования Киева.

"Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем её деньгами, ничего не получая взамен", — подчеркнул Aprilscherz2021.

"К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно", — возмутился Emil-Jörge-kk8X6pPZR.

"Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам", — отметил Ciryamir-YtOBhtUWg.

Вместе с тем некоторые читатели похвалили канцлера ФРГ Ангелу Меркель за сделку по "Северному потоку – 2", отметив, что благодаря ей Германия усилит своё положение в Европе.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. США при этом не исключили введения новых санкций против России.