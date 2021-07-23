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На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

Демонстранты атаковали одно из траурных шествий должностных лиц и забросали камнями их служебные автомобили. Полиции пришлось стрелять в воздух.

23 июля, 04:52

Фото © Twitter / Elinformativo47

На Гаити состоялась церемония прощания с убитым президентом Жовенелем Моизом. Мероприятие прошло в городе Кап-Аитьен в сокращённом формате из-за возникших беспорядков, сообщает газета Nuvellist.

Митингующие, которые призвали к объективному расследованию убийства главы государства, атаковали одно из траурных шествий должностных лиц и забросали камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам гостей пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить протестующих. Также демонстранты возвели баррикады из горящих покрышек, что осложнило кортежу нового премьер-министра Анри Ариэля путь к месту прощания. По данным СМИ, манифестанты перевернули не менее двух автомобилей.

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Похороны политика пройдут позднее в пятницу.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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