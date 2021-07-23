На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

Митингующие, которые призвали к объективному расследованию убийства главы государства, атаковали одно из траурных шествий должностных лиц и забросали камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам гостей пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить протестующих. Также демонстранты возвели баррикады из горящих покрышек, что осложнило кортежу нового премьер-министра Анри Ариэля путь к месту прощания. По данным СМИ, манифестанты перевернули не менее двух автомобилей.