Врачи рассказали, почему российская спортсменка потеряла сознание на Олимпиаде

Лучница Ксения Перова рассказала о состоянии своей напарницы по команде Светланы Гомбоевой, ранее потерявшей сознание во время квалификации на Олимпийских играх в Токио.

"Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать", — приводит слова спортсменки телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Перова добавила, что Гомбоеву отпустили домой, ей намного лучше. К командным соревнованиям лучница будет снова в строю. В квалификации спортсменка заняла 45-е место, набрав 630 баллов. Перова стала восьмой с 664 очками. Ещё одна россиянка, Елена Осипова, заняла 22-е место, набрав 651 балл. На первой позиции с олимпийским рекордом (680 очков) расположилась кореянка Ан Сан.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.