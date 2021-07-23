НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врачи рассказали, почему российская спортсменка потеряла сознание на Олимпиаде

Сейчас Светлану Гомбоеву уже отпустили домой. К командным соревнованиям лучница будет снова в строю.

23 июля, 04:09
<p>Светлана Гомбоева. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1418414261601198082" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympic_Russia</a></p>

Светлана Гомбоева. Фото © Twitter / Olympic_Russia

Лучница Ксения Перова рассказала о состоянии своей напарницы по команде Светланы Гомбоевой, ранее потерявшей сознание во время квалификации на Олимпийских играх в Токио.

Российская спортсменка упала в обморок на соревнованиях Олимпиады в Токио

Российская спортсменка упала в обморок на соревнованиях Олимпиады в Токио

"Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать", — приводит слова спортсменки телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Перова добавила, что Гомбоеву отпустили домой, ей намного лучше. К командным соревнованиям лучница будет снова в строю. В квалификации спортсменка заняла 45-е место, набрав 630 баллов. Перова стала восьмой с 664 очками. Ещё одна россиянка, Елена Осипова, заняла 22-е место, набрав 651 балл. На первой позиции с олимпийским рекордом (680 очков) расположилась кореянка Ан Сан.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио

Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио

Ранее был назван номер, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия ОИ в Токио.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Глава WADA расстроился из-за цветов флага РФ на форме российских олимпийцев

сегодня в 03:35

Российская спортсменка упала в обморок на соревнованиях Олимпиады в Токио

сегодня в 02:44

Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио

сегодня в 00:41

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

сегодня в 05:04

На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

сегодня в 04:52

Новости партнеров

Layer 1