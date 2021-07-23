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Глава WADA расстроился из-за цветов флага РФ на форме российских олимпийцев

Вместе с тем Витольд Банька отметил успехи российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, по его словам, много сделало.

23 июля, 03:35
<p>Российский гребец Александр Вязовкин во время квалификационных соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Российский гребец Александр Вязовкин во время квалификационных соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским спортсменам выступать на летних Олимпийских играх в Токио в цветах флага РФ. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

Он подчеркнул, что агентство мониторит ситуацию и следит за исполнением решения CAS. Также Банька отметил успехи российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, по его словам, много сделало.

"Но, конечно, мы остаёмся расстроенными тем, что срок наказания сокращён с четырёх до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть — то есть. Решаем здесь не мы", — сказал глава WADA на пресс-конференции.

Биатлонистам разрешили вернуть логотип в цветах российского флага

Биатлонистам разрешили вернуть логотип в цветах российского флага

Ранее Банька объявил об "окончании эпопеи" с допингом в России. По его словам, РУСАДА сможет вернуться в международную систему, но "это не вопрос ближайших недель или месяцев".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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