Глава WADA расстроился из-за цветов флага РФ на форме российских олимпийцев
Вместе с тем Витольд Банька отметил успехи российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, по его словам, много сделало.
Российский гребец Александр Вязовкин во время квалификационных соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским спортсменам выступать на летних Олимпийских играх в Токио в цветах флага РФ. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.
Он подчеркнул, что агентство мониторит ситуацию и следит за исполнением решения CAS. Также Банька отметил успехи российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, по его словам, много сделало.
"Но, конечно, мы остаёмся расстроенными тем, что срок наказания сокращён с четырёх до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть — то есть. Решаем здесь не мы", — сказал глава WADA на пресс-конференции.
Ранее Банька объявил об "окончании эпопеи" с допингом в России. По его словам, РУСАДА сможет вернуться в международную систему, но "это не вопрос ближайших недель или месяцев".
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