Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио

Он занял второе место в пятом предварительном заезде соревнований по академической гребле среди одиночек и вышел в четвертьфинал. Вязовкин уступил Дамиру Мартину из Хорватии.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.