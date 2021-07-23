Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио
Россиянин успешно преодолел предварительный раунд соревнований и вышел в четвертьфинал.
Александр Вязовкин. Фото © Instagram / alexandrr_live
Первым российским спортсменом, начавшим выступление на летних Олимпийских играх в Токио, стал гребец Александр Вязовкин.
Он занял второе место в пятом предварительном заезде соревнований по академической гребле среди одиночек и вышел в четвертьфинал. Вязовкин уступил Дамиру Мартину из Хорватии.
Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
Пропажа кольца и сожжение голубей: Какими ляпами запомнились предыдущие церемонии открытия Олимпийских игр
Олимпиада-2020. Главное по теме
Назван номер, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия ОИ в Токио
сегодня в 00:31
Космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио
вчера в 22:09
Пропажа кольца и сожжение голубей: Какими ляпами запомнились предыдущие церемонии открытия Олимпийских игр
вчера в 21:40
Комментариев: 0