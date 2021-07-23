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Первый российский спортсмен начал выступления на Олимпиаде в Токио

Россиянин успешно преодолел предварительный раунд соревнований и вышел в четвертьфинал.

23 июля, 00:41
<p>Александр Вязовкин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CCB8AKnl4nY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandrr_live</a></p>

Александр Вязовкин. Фото © Instagram / alexandrr_live

Первым российским спортсменом, начавшим выступление на летних Олимпийских играх в Токио, стал гребец Александр Вязовкин.

Он занял второе место в пятом предварительном заезде соревнований по академической гребле среди одиночек и вышел в четвертьфинал. Вязовкин уступил Дамиру Мартину из Хорватии.

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Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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