Журова объяснила, почему россияне не знают спортсменов-олимпийцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвящённого предстоящим летним Олимпийским играм в Токио. Напомним, согласно исследованию, большая часть россиян — 97% жителей страны — не знает ни одного участника Олимпийских игр от РФ.

"Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну ещё и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определённые виды спорта. Так почему люди должны знать? — сказала Журова в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.

Экс-конькобежка отметила, что биатлон, к примеру, любят за счёт комментатора Дмитрия Губерниева, а остальные виды спорта не показывают или показывают в неудобное для зрителя время.

"Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования", — заключила Журова.