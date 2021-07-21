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"Русские были наказаны": Глава WADA объявил об "окончании эпопеи" с допингом в России

Российское антидопинговое агентство сможет вернуться в международную систему, но "это не вопрос ближайших недель или месяцев".

21 июля, 19:41
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/premierrp/48055766521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kancelaria Premiera</a></p>

Фото © Flickr / Kancelaria Premiera

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам Баньки, ситуация в России изменилась. Нарушители, как и в других странах, по-прежнему остаются, но больше не функционирует якобы имевшая место системная допинговая поддержка спортсменов.

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"WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта", — заявил президент WADA.

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Как отметил Банька, создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. В случае успешной реализации, на которую уйдёт время, оно сможет вернуться в общую систему WADA.

"Русские были наказаны, у нас закончилась некая эпопея. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернётся в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев", — объяснил Банька.

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Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение лишить Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронули российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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