У Всемирного антидопингового агентства (WADA) больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам Баньки, ситуация в России изменилась. Нарушители, как и в других странах, по-прежнему остаются, но больше не функционирует якобы имевшая место системная допинговая поддержка спортсменов.

"WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта", — заявил президент WADA.

Как отметил Банька, создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. В случае успешной реализации, на которую уйдёт время, оно сможет вернуться в общую систему WADA.

"Русские были наказаны, у нас закончилась некая эпопея. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернётся в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев", — объяснил Банька.