"Русские были наказаны": Глава WADA объявил об "окончании эпопеи" с допингом в России
Российское антидопинговое агентство сможет вернуться в международную систему, но "это не вопрос ближайших недель или месяцев".
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У Всемирного антидопингового агентства (WADA) больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По словам Баньки, ситуация в России изменилась. Нарушители, как и в других странах, по-прежнему остаются, но больше не функционирует якобы имевшая место системная допинговая поддержка спортсменов.
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"WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта", — заявил президент WADA.
Как отметил Банька, создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. В случае успешной реализации, на которую уйдёт время, оно сможет вернуться в общую систему WADA.
"Русские были наказаны, у нас закончилась некая эпопея. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернётся в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев", — объяснил Банька.
Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение лишить Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронули российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге.
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