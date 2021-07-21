В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель

Сегодня по инициативе Берлина состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Кремле рассказали, какие именно темы были затронуты в ходе переговоров.

"Владимир Путин передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду, что в ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии", — сказано на официальном сайте Кремля.

Как сообщается, на данный момент лидеры двух стран удовлетворены строительством газопровода "Северный поток – 2", приближающимся к завершению. При этом Путин отметил чёткую приверженность германской стороны реализации проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Меркель, в свою очередь, рассказала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода на переговорах с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Отдельно канцлер ФРГ и российский лидер обсудили возможность продления соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Кроме того, при обмене мнениями в части внутриукраинского кризиса Путин обратил особое внимание на принятый Верховной радой "откровенно дискриминационный" закон "О коренных народах Украины". Он также подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.

По итогам переговоров президент РФ и глава Германии условились о продолжении личных контактов и ведения совместного конструктивного диалога.