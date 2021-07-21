Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в страшном наводнении

Глава России Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в провинции Хэнань. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в релизе.