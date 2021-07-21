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Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в страшном наводнении

Жертвами "самых сильных за последнюю тысячу лет" дождей, обрушившихся на провинцию Хэнань, стало по меньшей мере 25 человек.

21 июля, 19:04
<p>Фото © Chinatopix / AP</p>

Фото © Chinatopix / AP

Глава России Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в провинции Хэнань. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в релизе.

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Ранее Лайф писал, что в провинции Хэнань выпало большое количество осадков, из-за них затопило метро, оказалась разрушена плотина. Пассажиры подземки были заблокированы в вагонах из-за нахлынувшей воды. В общей сложности на поверхность вывели около 500 пассажиров. В результате затопления поезда в тоннеле погибло 12 человек и пятеро получили ранения. Общее число жертв наводнения достигло 25.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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