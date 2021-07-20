Пассажиры по пояс в воде: В китайской провинции из-за тайфуна затопило метро

Люди в вагонах оказались буквально в ловушке. На поверхности ситуация не лучше — автомобили плывут по размытым дорогам, деревья повалены. Экономический ущерб превышает $11 миллионов.