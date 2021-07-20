Пассажиры по пояс в воде: В китайской провинции из-за тайфуна затопило метро
Люди в вагонах оказались буквально в ловушке. На поверхности ситуация не лучше — автомобили плывут по размытым дорогам, деревья повалены. Экономический ущерб превышает $11 миллионов.
Фото © Соцсети
Из-за тайфуна затопило метро в одной из китайских провинций. Видео © Соцсети
В Китае из-за мощного тайфуна затопило территории в провинции Хэнань. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.
На станциях метро пассажиры оказались заблокированы в вагонах, будучи по пояс в воде. А на поверхности размыты дороги и мосты. Повалены деревья, а автомобили плывут по рекам, образовавшимся в результате разгула стихии.
Ранее Лайф сообщал, что власти объявили чрезвычайное положение в ряде районов острова Южный в Новой Зеландии, где сотни жителей были эвакуированы из-за наводнений, вызванных сильными ливнями.
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