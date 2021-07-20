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Климатолог предупредил о росте числа наводнений по немецкому сценарию

Власти европейских стран должны быть готовы к стихийным бедствиям. В Германии число погибших достигло уже 169 человек.

20 июля, 15:53
<p>Фото © Getty Images / Marius Becker / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Marius Becker / picture alliance

Наводнения по сценарию произошедшего в Германии, Австрии и Бельгии в июле в будущем будут встречаться всё чаще. Такое мнение выразил заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом "360". Он подчеркнул, что масштаб бедствия можно уменьшить в том случае, если власти стран будут основательно готовиться к природным катаклизмам.

"Случится катастрофа или нет, это больше зависит от готовности властей, инфраструктуры, чрезвычайных служб и так далее. Такие продолжительные осадки, которые могут привести к наводнениям, будут встречаться в будущем чаще", — сказал климатолог.

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Как объяснил специалист, циклоны часто приходят со стороны Средиземного моря. Они несут в себе влагу, осадков становится больше.

"Такие блокирующие ситуации антициклонические, которые не дают выходить зональному потоку, в результате чего тоже устанавливается циклон. В частности, как мы видели в Западной Германии. Они тоже, по оценкам, будут чаще случаться", — отметил Семёнов.

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Он добавил, что уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневые канализации и прочее.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала к более решительной борьбе с изменением климата после сильнейших наводнений. Она отметила, что делать выводы по одному событию нельзя, но не исключила природного влияния в катастрофе.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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