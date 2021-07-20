На МАКС-2021 назвали сроки первого полёта новейшего российского истребителя — ЛТС "Сухой"
Сегодня отечественную разработку показали президенту России Владимиру Путину за несколько часов до официальной презентации.
Фото © LIFE
На Международном авиационно-космическом салоне – 2021 рассказали, когда новейший российский истребитель — ЛТС "Сухой" совершит первый полёт, и раскрыли сроки первых поставок однодвигательных Checkmate. Информация была размещена в презентациях.
Так, первый полёт ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, поставки Checkmate заказчикам планируются через пять с половиной лет.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассчитывает, что новый лёгкий истребитель приобретут ВС РФ.
"Основной рынок для нас <…> [будет международный]. Рассчитываем, конечно же, на то, что наши вооружённые силы приобретут определённый объём этой техники", — сказал министр на авиасалоне.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, спрос международного рынка на истребитель Checkmate оценивается в 300 машин.
"В первую очередь самолёт будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Всё зависит от того, как быстро мы его выведем на внешний рынок. Мы надеемся, что крайний срок — 2025–2026 годы", — указал Борисов.
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Ранее "Ростех" уже показывал снимки ЛТС "Сухой" в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него. Позже госкорпорация показала фото носовой части новейшего российского истребителя, а затем выпустила тизер, в котором рассекретила "внешность" нового самолёта.
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