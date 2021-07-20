На МАКС-2021 назвали сроки первого полёта новейшего российского истребителя — ЛТС "Сухой"

На Международном авиационно-космическом салоне – 2021 рассказали, когда новейший российский истребитель — ЛТС "Сухой" совершит первый полёт, и раскрыли сроки первых поставок однодвигательных Checkmate. Информация была размещена в презентациях.

Так, первый полёт ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, поставки Checkmate заказчикам планируются через пять с половиной лет.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассчитывает, что новый лёгкий истребитель приобретут ВС РФ.

"Основной рынок для нас <…> [будет международный]. Рассчитываем, конечно же, на то, что наши вооружённые силы приобретут определённый объём этой техники", — сказал министр на авиасалоне.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, спрос международного рынка на истребитель Checkmate оценивается в 300 машин.