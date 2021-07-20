На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском был представлен среднемагистральный самолёт МС-21-300. Лайф запечатлел его полёт.

МС-21-300 — это среднемагистральный самолёт с вместимостью до 211 пассажиров. Ранее он был оснащён американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G, однако теперь используются отечественные разработки ПД-14.