На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300
Лайнер имеет самый широкий фюзеляж в своём классе (4,06 метра), что позволяет повысить комфорт для экипажа и пассажиров.
На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300. Видео © LIFE
На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском был представлен среднемагистральный самолёт МС-21-300. Лайф запечатлел его полёт.
МС-21-300 — это среднемагистральный самолёт с вместимостью до 211 пассажиров. Ранее он был оснащён американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G, однако теперь используются отечественные разработки ПД-14.
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