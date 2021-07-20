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На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300

Лайнер имеет самый широкий фюзеляж в своём классе (4,06 метра), что позволяет повысить комфорт для экипажа и пассажиров.

20 июля, 14:12

На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300. Видео © LIFE

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском был представлен среднемагистральный самолёт МС-21-300. Лайф запечатлел его полёт.

МС-21-300 — это среднемагистральный самолёт с вместимостью до 211 пассажиров. Ранее он был оснащён американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G, однако теперь используются отечественные разработки ПД-14.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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