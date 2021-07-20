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Мультимиллиардер Безос и его команда остались довольны 11-минутным космическим полётом

Вышедших из капсулы туристов на Земле приветствовали журналисты и другие очевидцы полёта. Сам бизнесмен после приземления аплодировал успеху команды.

20 июля, 14:02

Мультимиллиардер Безос и его команда остались довольны 11-минутным космическим полётом. Видео © Blue Origin

Пассажирская капсула с основателем компании Amazon миллиардером Джеффом Безосом и ещё тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после суборбитального полёта на корабле New Shepard. Трансляция проходила на сайте компании.

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На кадрах видно, что Безос остался очень доволен полётом и после приземления аплодировал успеху своей космической команды. Вышедших из капсулы туристов на Земле приветствовали журналисты и другие очевидцы полёта.

Весь полёт занял чуть меньше одиннадцати минут, примерно в течение трёх минут пассажиры могли ощущать невесомость. Особенностью путешествия стало отсутствие пилота и состав экипажа — никаких профессиональных космонавтов или другого обученного персонала, только гражданские.

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Как уже писал Лайф, на борту корабля были сам предприниматель, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Последние двое стали самым юным и самым пожилым астронавтами, побывавшими в космосе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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