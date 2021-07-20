Двух жителей Приморья убили и сожгли в костре на берегу реки

В полицию города Партизанска Приморского края поступило сообщение о том, что в тайге на берегу реки Тигровой в костре обнаружено два обгоревших тела 45-летних мужчин и опалённый автомобиль Honda HR-V. У одного из погибших ноги были связаны чёрным полиэтиленовым пакетом. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, тела увидели отдыхающие на речке люди и позвонили в органы правопорядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заметили обложенный камнями костёр, где погибшие Игорь и Дмитрий жарили шашлыки.

На момент обнаружения трупы ещё тлели. У одного из погибших мужчин ноги были обмотаны мешком — чтобы была возможность его тащить. Автомобиль, который находился в 30 метрах от костра, тоже обгорел.

В ходе судебно-медицинской экспертизы у обоих погибших были обнаружены ножевые ранения в области шеи. Сейчас следователи отрабатывают подозреваемых. По предварительной версии, мужчин убил кто-то из местных жителей. Причиной конфликта могло стать выбранное у реки место для отдыха.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, расследование продолжается.