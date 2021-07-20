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Двух жителей Приморья убили и сожгли в костре на берегу реки

Рядом с местом расправы нашли сгоревший автомобиль Honda HR-V. Не исключено, что причиной убийства стал конфликт из-за места для отдыха у воды.

20 июля, 13:53
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

В полицию города Партизанска Приморского края поступило сообщение о том, что в тайге на берегу реки Тигровой в костре обнаружено два обгоревших тела 45-летних мужчин и опалённый автомобиль Honda HR-V. У одного из погибших ноги были связаны чёрным полиэтиленовым пакетом. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, тела увидели отдыхающие на речке люди и позвонили в органы правопорядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заметили обложенный камнями костёр, где погибшие Игорь и Дмитрий жарили шашлыки.

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На момент обнаружения трупы ещё тлели. У одного из погибших мужчин ноги были обмотаны мешком — чтобы была возможность его тащить. Автомобиль, который находился в 30 метрах от костра, тоже обгорел.

В ходе судебно-медицинской экспертизы у обоих погибших были обнаружены ножевые ранения в области шеи. Сейчас следователи отрабатывают подозреваемых. По предварительной версии, мужчин убил кто-то из местных жителей. Причиной конфликта могло стать выбранное у реки место для отдыха.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший зэк признался в убийстве алтайского участкового, объяснив расправу местью за пытки. Задержанный рассказал, что погибший полицейский вместе с напарником якобы вывозил его в безлюдное место. Там, как утверждает источник, правоохранители занимались "перевоспитанием" подозреваемого.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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