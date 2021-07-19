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Бывший зэк признался в убийстве алтайского участкового, объяснив расправу местью за пытки

Задержанный рассказал, что погибший полицейский вместе с напарником якобы вывозил его в безлюдное место. Там, как утверждает источник, правоохранители занимались "перевоспитанием" подозреваемого.

19 июля, 10:02
<p>Фото © Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю</p>

Фото © Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Житель Алтайского края, которого задержали по подозрению в жестоком убийстве капитана полиции Владислава Неудахина, признался в расправе над правоохранителем. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, ранее судимый 57-летний Владимир Ш. с детства ненавидел полицейских. Мужчина утверждает, что много раз становился объектом для унижений и издевательств с их стороны. Задержанный также пояснил, что в феврале этого года погибший 39-летний участковый вместе с напарником якобы вывозил его на служебной машине в какое-то безлюдное место. Там, как заявил источник, полицейские якобы надевали бывшему зэку пакет на голову и избивали, "воспитывая" таким способом.

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Лайф восстановил хронологию убийства участкового на Алтае

В день вручения повестки 14 июля между участковым и задержанным произошёл разговор, в ходе которого полицейский ему припомнил о том случае. После этого Владимир решил, что убьёт Неудахина в тот же день. Так, захватив из дома самодельное ружьё, бывший заключённый попросил правоохранителя подбросить его до дороги. В ходе движения злоумышленник выстрелил в полицейского, после чего выбросил оружие где-то в поле.

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Сейчас следователи проверяют показания задержанного. Источник отметил, что психических заболеваний у мужчины нет.

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Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве алтайского участкового

Как уже сообщал Лайф, вечером 14 июля полицейский отправился в посёлок Гоньба, чтобы вручить повестку ранее судимому за убийство 57-летнему Владимиру Ш. О пропаже правоохранителя сообщила его супруга, когда тот не вернулся домой с работы. Уже утром в трёх километрах от села Гоньба был найден сгоревший служебный автомобиль, а внутри салона находилось тело полицейского с признаками насильственной смерти.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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