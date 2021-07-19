Бывший зэк признался в убийстве алтайского участкового, объяснив расправу местью за пытки

Житель Алтайского края, которого задержали по подозрению в жестоком убийстве капитана полиции Владислава Неудахина, признался в расправе над правоохранителем. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, ранее судимый 57-летний Владимир Ш. с детства ненавидел полицейских. Мужчина утверждает, что много раз становился объектом для унижений и издевательств с их стороны. Задержанный также пояснил, что в феврале этого года погибший 39-летний участковый вместе с напарником якобы вывозил его на служебной машине в какое-то безлюдное место. Там, как заявил источник, полицейские якобы надевали бывшему зэку пакет на голову и избивали, "воспитывая" таким способом.

В день вручения повестки 14 июля между участковым и задержанным произошёл разговор, в ходе которого полицейский ему припомнил о том случае. После этого Владимир решил, что убьёт Неудахина в тот же день. Так, захватив из дома самодельное ружьё, бывший заключённый попросил правоохранителя подбросить его до дороги. В ходе движения злоумышленник выстрелил в полицейского, после чего выбросил оружие где-то в поле.

Сейчас следователи проверяют показания задержанного. Источник отметил, что психических заболеваний у мужчины нет.