Чемпион мира по ММА Хантураев погиб в автокатастрофе

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Чемпион мира по смешанным единоборствам и вице-президент Федерации ММА Узбекистана Мурод Хантураев погиб в ДТП в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД Узбекистана.

По данным ведомства, авария произошла в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Хантураев находился за рулём BMW, когда столкнулся с автомобилем Lacetti. После этого его машина перевернулась и вылетела с дороги.