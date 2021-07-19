Чемпион мира по ММА Хантураев погиб в автокатастрофе
За свою карьеру он провёл 12 боёв, 10 из которых завершились победой. С 2019 года был вице-президентом местной федерации ММА.
Фото © Пресс-служба МВД Узбекистана по Ташкентской области
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Чемпион мира по смешанным единоборствам и вице-президент Федерации ММА Узбекистана Мурод Хантураев погиб в ДТП в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД Узбекистана.
По данным ведомства, авария произошла в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Хантураев находился за рулём BMW, когда столкнулся с автомобилем Lacetti. После этого его машина перевернулась и вылетела с дороги.
Отметим, что Хантураев начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время он провёл 12 боев, в 10 из которых одержал победу. С 2019 года был вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.
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