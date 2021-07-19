"Не является бизнес-проектом": Федун объяснил, почему тормозится развитие российского футбола
По его словам, в нынешней ситуации зарабатывать деньги на футболе могут только агенты.
Фото © ФК "Спартак"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбол в нашей стране не является бизнес-проектом, из-за этого и возникают все проблемы с развитием этого вида спорта. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Спорт".
"Реальный бизнес на футболе у нас сегодня имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают. И, конечно же, игроки и тренеры — как наёмные работники. Основная причина, которая всё время будет тормозить развитие нашей футбольной системы — футбол не является бизнес-проектом. Он является в какой-то степени социальным проектом. Отсюда и возникают все проблемы, которых масса", — заявил Федун.
Ранее РФС направил российским командам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему". Федун считает эту меру временной, не способной решить все проблемы российского футбола.
"В этой ситуации принимать радикальные решения РФС не может, и тот вариант, который предложен, является паллиативом. Но этот паллиатив, на мой взгляд, — максимальное, что можно сделать из ограниченных возможностей", — добавил владелец "Спартака".
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