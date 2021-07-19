Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбол в нашей стране не является бизнес-проектом, из-за этого и возникают все проблемы с развитием этого вида спорта. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Спорт".

"Реальный бизнес на футболе у нас сегодня имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают. И, конечно же, игроки и тренеры — как наёмные работники. Основная причина, которая всё время будет тормозить развитие нашей футбольной системы — футбол не является бизнес-проектом. Он является в какой-то степени социальным проектом. Отсюда и возникают все проблемы, которых масса", — заявил Федун.



Ранее РФС направил российским командам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему". Федун считает эту меру временной, не способной решить все проблемы российского футбола.