Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA на "20 рублей"
Пока не ясно, была ли это шутка, пиар-ход или же рэпер всё же решится выйти в октагон.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA на "20 рублей". Видео © Instagram / tolya_sulyanov
Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA. Об этом он сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото с главой организации Анатолием Сульяновым.
"Искупались и подписались", — написал Моргенштерн. "Контракт подписан, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты", — добавил Сульянов на своей странице.
Также Сульянов опубликовал видео с рэпером, на котором они обсуждают, за какую сумму Моргенштерн вошёл бы в октагон. Глава "Хардкора" назвал сумму в 20 миллионов долларов, на что Моргенштерн — вероятно, в шутку — ответил, что готов подраться за 20 рублей. После этого глава промоушена заявил, что контракт подписан и это официальное заявление.
Ранее Моргенштерн неоднократно высказывался против ММА. В свою очередь, российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко достаточно жёстко раскритиковал рэпера и выступил против его творчества. Позже его высказывания поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который назвал рэпера "грязью с экранов" и предложил создать в РФ специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоу-бизнеса. Позднее сам музыкант заявил, что готов выйти на бой с Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов.
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