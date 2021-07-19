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Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA на "20 рублей"

Пока не ясно, была ли это шутка, пиар-ход или же рэпер всё же решится выйти в октагон.

19 июля, 04:07

Фото © Instagram / morgen_shtern

Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA на "20 рублей". Видео © Instagram / tolya_sulyanov

Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA. Об этом он сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото с главой организации Анатолием Сульяновым.

"Искупались и подписались", — написал Моргенштерн. "Контракт подписан, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты", — добавил Сульянов на своей странице.

Также Сульянов опубликовал видео с рэпером, на котором они обсуждают, за какую сумму Моргенштерн вошёл бы в октагон. Глава "Хардкора" назвал сумму в 20 миллионов долларов, на что Моргенштерн — вероятно, в шутку — ответил, что готов подраться за 20 рублей. После этого глава промоушена заявил, что контракт подписан и это официальное заявление.

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Ранее Моргенштерн неоднократно высказывался против ММА. В свою очередь, российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко достаточно жёстко раскритиковал рэпера и выступил против его творчества. Позже его высказывания поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который назвал рэпера "грязью с экранов" и предложил создать в РФ специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоу-бизнеса. Позднее сам музыкант заявил, что готов выйти на бой с Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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