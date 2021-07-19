Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA на "20 рублей"

Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA. Об этом он сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото с главой организации Анатолием Сульяновым.

"Искупались и подписались", — написал Моргенштерн. " Контракт подписан, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты", — добавил Сульянов на своей странице.

Также Сульянов опубликовал видео с рэпером, на котором они обсуждают, за какую сумму Моргенштерн вошёл бы в октагон. Глава "Хардкора" назвал сумму в 20 миллионов долларов, на что Моргенштерн — вероятно, в шутку — ответил, что готов подраться за 20 рублей. После этого глава промоушена заявил, что контракт подписан и это официальное заявление.