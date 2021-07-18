Ким Кардашьян — организатор гардеробной

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Это сейчас Ким — одна из самых знаменитых людей на планете, а ещё пару десятилетий назад девушка наводила порядок в гардеробных других звёзд. Работая организатором, бизнесвумен разбирала одежду знаменитостей и продавала для них ненужные вещи на eBay. В списке её клиентов — Николь Ричи, Серена Уильямс и лучшая подруга Пэрис Хилтон.

Тейлор Свифт — сборщица жучков

Фото © Instagram / taylorswift

До того как стать одной из самых востребованных американских певиц, Тейлор жила и работала на семейной ёлочной ферме. В детстве она помогала родителям, собирая жучков с ёлок, прежде чем отправить деревья на продажу.

Вупи Голдберг — гримёр в морге

Фото © Instagram / whoopigoldberg

Изначально Вупи училась на косметолога, и, когда пришло время искать работу, впервые она устроилась в морг. Будто бы рисовать на лицах мертвецов недостаточно стрессовая профессия, её начальник постоянно делал всё ещё хуже. По словам актрисы, иногда мужчина прятался в ящиках для трупов, а потом медленно выбирался из них и махал рукой.

Меган Фокс — гигантский банан

Фото © Instagram / meganfox

За свою карьеру 35-летняя Меган десятки раз возглавляла списки самых сексуальных женщин мира. Но до всего этого актриса наряжалась гигантским бананом, рекламируя палатку смузи во Флориде.

Пирс Броснан — глотатель огня

Фото © Instagram / piercebrosnanofficial

Когда Броснан в 1969 году пришёл на актёрские курсы, он познакомился с инструктором – глотателем огня. Пирс отучился, а затем создал собственное цирковое шоу, с которым гастролировал по стране целых три года, где его заметил агент, проложив путь на большие экраны.

Виктория Бекхэм — сперматозоид на роликах

Фото © Instagram / victoriabeckham

До того как стать одной из крупнейших звёзд мира моды, 47-летняя Виктория Бекхэм была далека от гламура. Она была аниматором в секспросвет-шоу BBC. В нём она выполняла роль сперматозоида. Роликовые коньки и костюм гигантского сперматозоида прилагаются.

Хью Джекман — клоун

Фото © Instagram / thehughjackman

Если в киномюзикле "Величайший шоумен" актёр сыграл хозяина "цирка уродцев", то в начале карьеры Хью сам был частью труппы. Одеваясь клоуном на детских праздниках, Хью доказал, что он настоящий артист, хотя до первых больших ролей было ещё далеко.

Кристофер Уокен — укротитель львов

Фото © Instagram / officialchristopherwalken

Кристофер Уокен был одним из самых известных актёров мира в 1970-х годах, но до этого у него была ещё более интересная работа — укротитель львов. Когда ему было 16 лет, он работал в цирке и выступал с его владельцем — Терреллом Джейкобсом, пишет Mirror.

Джим Керри — разнорабочий

Фото © Instagram / jimcarrey__

Керри был одним из детей в очень бедной семье. Поэтому ребятам с самого детства пришлось самим зарабатывать на хлеб. В послужном списке — мытьё туалетов на заводе, где работал их отец, сбор мусора и металлолома. В итоге уже в 11 лет парень начал пытаться пробиться на эстраду.

Эмма Стоун — пекарь в собачьей пекарне

Фото © Instagram / emmastone