От гримёра в морге до ходячего сперматозоида: Кем приходилось работать мировым звёздам до того, как они добились успеха
Часто голливудские актёры с самого детства ходят в театральные кружки и по кастингам. Но есть среди звёзд и те, кто начинал свою карьеру далеко от съёмочной площадки.
Фото © Instagram / meganfox, jimcarrey__
Ким Кардашьян — организатор гардеробной
Фото © Instagram / kimkardashian
Это сейчас Ким — одна из самых знаменитых людей на планете, а ещё пару десятилетий назад девушка наводила порядок в гардеробных других звёзд. Работая организатором, бизнесвумен разбирала одежду знаменитостей и продавала для них ненужные вещи на eBay. В списке её клиентов — Николь Ричи, Серена Уильямс и лучшая подруга Пэрис Хилтон.
Тейлор Свифт — сборщица жучков
Фото © Instagram / taylorswift
До того как стать одной из самых востребованных американских певиц, Тейлор жила и работала на семейной ёлочной ферме. В детстве она помогала родителям, собирая жучков с ёлок, прежде чем отправить деревья на продажу.
Вупи Голдберг — гримёр в морге
Фото © Instagram / whoopigoldberg
Изначально Вупи училась на косметолога, и, когда пришло время искать работу, впервые она устроилась в морг. Будто бы рисовать на лицах мертвецов недостаточно стрессовая профессия, её начальник постоянно делал всё ещё хуже. По словам актрисы, иногда мужчина прятался в ящиках для трупов, а потом медленно выбирался из них и махал рукой.
Меган Фокс — гигантский банан
Фото © Instagram / meganfox
За свою карьеру 35-летняя Меган десятки раз возглавляла списки самых сексуальных женщин мира. Но до всего этого актриса наряжалась гигантским бананом, рекламируя палатку смузи во Флориде.
Пирс Броснан — глотатель огня
Фото © Instagram / piercebrosnanofficial
Когда Броснан в 1969 году пришёл на актёрские курсы, он познакомился с инструктором – глотателем огня. Пирс отучился, а затем создал собственное цирковое шоу, с которым гастролировал по стране целых три года, где его заметил агент, проложив путь на большие экраны.
Виктория Бекхэм — сперматозоид на роликах
Фото © Instagram / victoriabeckham
До того как стать одной из крупнейших звёзд мира моды, 47-летняя Виктория Бекхэм была далека от гламура. Она была аниматором в секспросвет-шоу BBC. В нём она выполняла роль сперматозоида. Роликовые коньки и костюм гигантского сперматозоида прилагаются.
Хью Джекман — клоун
Фото © Instagram / thehughjackman
Если в киномюзикле "Величайший шоумен" актёр сыграл хозяина "цирка уродцев", то в начале карьеры Хью сам был частью труппы. Одеваясь клоуном на детских праздниках, Хью доказал, что он настоящий артист, хотя до первых больших ролей было ещё далеко.
Кристофер Уокен — укротитель львов
Фото © Instagram / officialchristopherwalken
Кристофер Уокен был одним из самых известных актёров мира в 1970-х годах, но до этого у него была ещё более интересная работа — укротитель львов. Когда ему было 16 лет, он работал в цирке и выступал с его владельцем — Терреллом Джейкобсом, пишет Mirror.
Джим Керри — разнорабочий
Фото © Instagram / jimcarrey__
Керри был одним из детей в очень бедной семье. Поэтому ребятам с самого детства пришлось самим зарабатывать на хлеб. В послужном списке — мытьё туалетов на заводе, где работал их отец, сбор мусора и металлолома. В итоге уже в 11 лет парень начал пытаться пробиться на эстраду.
Эмма Стоун — пекарь в собачьей пекарне
Фото © Instagram / emmastone
Когда Эмме было 15 лет, она устроилась на работу в пекарню. Самое интересное — собачью. Догадывались ли клиенты, приходившие за вкусняшками для питомцев, что общаются с будущей обладательницей "Оскара"? Едва ли.
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