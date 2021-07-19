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Возвращение к морю: Защитник "Зенита" Мамана снова проведёт сезон в "Сочи"

За команду Владимира Федотова он уже выступал в предыдущем розыгрыше РПЛ.

19 июля, 09:12
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Аргентинский защитник "Зенита" Эммануэль Мамана проведёт очередной сезон в "Сочи" на правах аренды, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2021/2022. Стоит отметить, что аргентинец играл за "Сочи" и в прошлом сезоне, на его счету — 19 матчей в составе команды Владимира Федотова.

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Добавим, что в "Зенит" Мамана перешёл в 2017 году из французского "Лиона". За сине-бело-голубых он провёл 41 матч и выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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