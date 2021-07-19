Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2021/2022. Стоит отметить, что аргентинец играл за "Сочи" и в прошлом сезоне, на его счету — 19 матчей в составе команды Владимира Федотова.

Добавим, что в "Зенит" Мамана перешёл в 2017 году из французского "Лиона". За сине-бело-голубых он провёл 41 матч и выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.