Возвращение к морю: Защитник "Зенита" Мамана снова проведёт сезон в "Сочи"
За команду Владимира Федотова он уже выступал в предыдущем розыгрыше РПЛ.
Фото © ФК "Зенит"
Аргентинский защитник "Зенита" Эммануэль Мамана проведёт очередной сезон в "Сочи" на правах аренды, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2021/2022. Стоит отметить, что аргентинец играл за "Сочи" и в прошлом сезоне, на его счету — 19 матчей в составе команды Владимира Федотова.
Добавим, что в "Зенит" Мамана перешёл в 2017 году из французского "Лиона". За сине-бело-голубых он провёл 41 матч и выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.
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