В Москве суд вернул в прокуратуру дело о подделке ковидных сертификатов

Заседание по делу Андрея Мунтяна. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Бабушкинского районного суда Москвы

В Москве суд вернул в прокуратуру первое дело о подделке коронавирусных сертификатов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Стало известно, что в деле были выявлены нарушения, которые препятствуют вынесению решения. Предъявленное обвинение является неконкретным, поскольку непонятно, для кого предназначались справки и как нарушались права граждан.

Предприниматель в сфере строительства Андрей Мунтян, обвиняемый в подделке ковидных сертификатов, пытался реализовать такие документы из-за нехватки денег по цене в четыре тысячи рублей за штуку. Покупателей он искал через сайт, на создание которого потратил приблизительно 20 тысяч рублей. Там упоминалась необходимость вакцинироваться от ковида, но из информации на данном ресурсе было понятно, что речь идёт о готовых липовых справках.

Мунтян отметил, что жалеет о совершённом правонарушении. Он понимал незаконность своих действий, но надеялся, что ответственность обойдёт его стороной.