Мурашко посоветовал воздержаться от бани и алкоголя в день вакцинации
Кроме того, пациентам стоит на время исключить спорт и серьёзные физические нагрузки.
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В день вакцинации от коронавируса стоит отказаться от серьёзных физических нагрузок, употребления спиртного и походов в баню. Такой совет россиянам дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Любая инъекция вызывает определённый дискомфорт, тем более что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют всё-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
А ранее академик РАН Виталий Зверев объяснил, что переболевшие коронавирусом люди могут не вакцинироваться от инфекции, ведь они имеют такой же иммунитет, что и привитые. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков советует перед вакцинацией ориентироваться на уровень антител: если титр высокий, то с прививкой стоит повременить.
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