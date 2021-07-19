Мурашко посоветовал воздержаться от бани и алкоголя в день вакцинации

В день вакцинации от коронавируса стоит отказаться от серьёзных физических нагрузок, употребления спиртного и походов в баню. Такой совет россиянам дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Любая инъекция вызывает определённый дискомфорт, тем более что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют всё-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".