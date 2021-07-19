НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко посоветовал воздержаться от бани и алкоголя в день вакцинации

Кроме того, пациентам стоит на время исключить спорт и серьёзные физические нагрузки.

19 июля, 09:26
<p>Фото © ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В день вакцинации от коронавируса стоит отказаться от серьёзных физических нагрузок, употребления спиртного и походов в баню. Такой совет россиянам дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Любая инъекция вызывает определённый дискомфорт, тем более что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют всё-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Врачи объяснили, почему пожилые легче молодых переносят вакцинацию от ковида

Врачи объяснили, почему пожилые легче молодых переносят вакцинацию от ковида

А ранее академик РАН Виталий Зверев объяснил, что переболевшие коронавирусом люди могут не вакцинироваться от инфекции, ведь они имеют такой же иммунитет, что и привитые. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков советует перед вакцинацией ориентироваться на уровень антител: если титр высокий, то с прививкой стоит повременить.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1