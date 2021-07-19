Мурашко призвал россиян привиться от ковида до осени
Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день нет никаких достоверных данных, по которым можно определить, какой уровень антител сможет гарантировать защиту от заражения вирусом.
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Жителям России необходимо успеть вакцинироваться от коронавируса до осени, когда начнётся сезон гриппа. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц — самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее", — сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".
Подготовку к сезону гриппа Минздрав начнёт уже с 1 сентября, поэтому вакцинацию от ковида желательно завершить в августе, подчеркнул Мурашко. Он также отметил, что на сегодняшний день нет никаких достоверных данных, по которым можно определить, какой уровень антител сможет гарантировать защиту от заражения вирусом. Поэтому ориентироваться на титр антител "пока сомнительно", добавил министр.
Ранее Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса, среди них — более стремительное поражение лёгких, оно наступает уже через три-четыре дня. Также в числе них — проблемы с кишечником и проявления, схожие с ангиной.
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